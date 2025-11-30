Ричмонд
«Усердно работают»: Тиффани Трамп опубликовала милое фото президента США с внуком

Дочь Трампа Тиффани опубликовала фото президента США с внуком Александром.

Источник: Комсомольская правда

Дочь Дональда Трампа Тиффани опубликовала фотографию, на которой президент США запечатлен со своим внуком Александром.

«Дедушка и Александр усердно работают», — написала Тиффани в аккаунте соцсети X.

На опубликованном снимке президент США изображен в неформальной обстановке, предположительно в его имении Мар-а-Лаго. Он одет в кепку с его политическим слоганом и светлое поло, держит на руках внука Александра, который играет с его воротником. При этом внимание Трампа приковано к мобильному телефону.

Ранее сын Трампа Эрик сообщил о старте предварительных заказов на водку, выпускаемую под брендом Trump. Стоит напомнить, что Эрик продолжает бизнес-традицию семьи: в 2005—2011 годах Дональд Трамп уже реализовывал аналогичный проект по продаже водки Trump в Нидерландах и Германии.

