Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мошенники начали присылать жертвам фальшивые товарные чеки в двухступенчатых схемах с подарками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
Как указывается в материалах ведомства, мошенники звонят жертве и убеждают, что ей заказан подарок.
«Жертве присылают номер заказа и товарный чек. После этого мошенники просят зарегистрироваться в банке», — говорится в материалах.
Как следует из документа, затем злоумышленники звонят жертве под видом представителей правоохранительных органов и пытаются убедить в том, что был совершен перевод денег якобы на счет запрещенной организации, за что, по их словам, жертве грозит уголовная ответственность.
«Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им», — добавляется в материалах.
Согласно материалам, злоумышленники в итоге получают информацию не только о жертве, но и о ее родственниках, имуществе и сбережениях на банковских счетах.