Охоту на лис из-за угрозы населению объявили в одном из округов Курганской области

Согласно распоряжению, регулирование численности будет проводиться с 15 ноября по 14 декабря 2025 года. В этот период разрешается применение охотничьего огнестрельного оружия, самоловов, капканов, а также использование транспортных средств. Всего в трех угодьях Лебяжьевского муниципального округа планируется добыть 15 особей — по 5 животных на каждую территорию. Добытые тушки лисиц подлежат обязательному уничтожению согласно нормам ветеринарного законодательства.