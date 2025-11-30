Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный высказался о заключении мира на Украине: сомнительная «победа» Киева все дальше

Экс-главком ВСУ Залужный допустил заключение мира без победы Украины.

Источник: Комсомольская правда

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность мирного соглашения без достижения «полной победы» Украины над Россией.

Сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.

«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения конфликта… Вместе с тем мир… дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал Залужный для издания Liga.net.

Напомним, что на днях глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Это стало одной из самых обсуждаемых новостей в стране и в мире. Позднее киевский главарь назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах с США.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше