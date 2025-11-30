Залужный высказался о заключении мира на Украине: сомнительная «победа» Киева все дальше

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность мирного соглашения без достижения «полной победы» Украины над Россией.
Сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.
«Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения конфликта… Вместе с тем мир… дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал Залужный для издания Liga.net.
Напомним, что на днях глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Это стало одной из самых обсуждаемых новостей в стране и в мире. Позднее киевский главарь назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах с США.