Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя. — РИА Новости. Планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны, заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
«Это нереально абсолютно», — сказал он.
«У нас нет нормальной концепции построения поселений. Нет разработанных средств доставки (грузов — ред.)… Например, жилой модуль — это как модуль станции, это порядка 12−20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить», — добавил космонавт.
«Поговорить всегда можно. А реализовать это?» — задался вопросом Юрчихин.
Ранее врио главы американского космического агентства НАСА Шон Даффи сообщил, что США хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году. После этого НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс.