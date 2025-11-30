В 104 года умерла блокадница Нина Сахарнова, которая вела канал в TikTok

Жительница блокадного Ленинграда Нина Сахарнова, известная по видеороликам, опубликованным в сервисе TikTok, скончалась в 104 года, сообщила её внучка.
С 11 ноября женщина проходила лечение в больницах. Её не стало 29 ноября.
«Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После её перевели в реанимацию. Надо это пережить», — написала внучка покойной в соцсети VK.
Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 года. Известность в соцсетях она получила в 99 лет. В TikTok Сахарнова рассказывала о довоенном Ленинграде, жизни во время блокады города и делилась своими мыслями о том, что происходит в наши дни.