В 104 года умерла блокадница Нина Сахарнова, которая вела канал в TikTok

Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 года. Известность в соцсетях она получила в 99 лет. В TikTok Сахарнова рассказывала о довоенном Ленинграде, жизни во время блокады города и делилась своими мыслями о том, что происходит в наши дни.