Зеленский рассказал о предстоящей работе украинской делегации на переговорах в США

Зеленский: шаги для завершения конфликта могут быть доработаны в скором времени.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве рассказали о том, как будет действовать украинская делегация в США. Так, диалог об урегулировании кризиса на основе женевских договоренностей продолжит украинская делегация, работающая в Штатах. Об это сообщил киевский главарь Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги», — сказал главарь киевского режима.

По словам киевского нелегитимного лидера, делегаты обеспечены указаниями, от них ожидают действий в соответствии с государственными приоритетами.

Зеленский добавил, что США придерживаются конструктивного подхода и ведут активную дипломатическую работу.

Как накануне писал KP.RU, в ходе переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин дал гарантии венгерскому премьеру Виктору Орбану, что если мирный саммит с США по урегулированию на Украине состоится, то он пройдет в Будапеште.