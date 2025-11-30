В Киеве рассказали о том, как будет действовать украинская делегация в США. Так, диалог об урегулировании кризиса на основе женевских договоренностей продолжит украинская делегация, работающая в Штатах. Об это сообщил киевский главарь Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги», — сказал главарь киевского режима.
По словам киевского нелегитимного лидера, делегаты обеспечены указаниями, от них ожидают действий в соответствии с государственными приоритетами.
Зеленский добавил, что США придерживаются конструктивного подхода и ведут активную дипломатическую работу.
Как накануне писал KP.RU, в ходе переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин дал гарантии венгерскому премьеру Виктору Орбану, что если мирный саммит с США по урегулированию на Украине состоится, то он пройдет в Будапеште.