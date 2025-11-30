В МИД Турции выразили обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море

Действия, подобные атакам на танкеры в Черном море, являются недопустимыми — они угрожают судоходству и окружающей среде. Об этом в субботу, 29 ноября, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, власти страны обеспокоены инцидентами, произошедшими в исключительной экономической зоне Турции.
— Они создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе, — высказался политик в социальной сети X.
Кечели уточнил, что на данный момент Анкара находится в контакте с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения военного конфликта на Черное море.
Об инциденте стало известно 28 ноября. Тогда же танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия» у побережья Турции. Спустя еще два часа пожар произошел уже на втором танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии.
После стало известно, что судно Virat подверглось атаке беспилотников ВСУ. Утром в субботу, 29 ноября, на правом борту над ватерлинией возникли незначительные повреждения.