В гости к волшебнику. Где находится резиденция Деда Мороза в Иркутске

В этом году поезд Деда Мороза приедет в Иркутскую область 1 декабря. Сначала он остановится в Слюдянке, где пробудет с 8:00 до 11:00. 2 декабря состав прибудет в Иркутск, и его вагоны будут открыты для маленьких гостей с 10:00 до 19:00. 3 декабря состав приедет в Залари — здесь Дед Мороз с друзьями будет гостить с 9:05 до 11:00. А 3 декабря поезд остановится в Нижнеудинске, где пробудет с 16:00 до 21:05.