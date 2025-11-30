В гости к волшебнику. Где находится резиденция Деда Мороза в Иркутске

Дед Мороз, который послушает стишок, исполнит желание и подарит подарок — один из главных символов Нового года не только для детей, но и для взрослых. В столице Приангарья встретить зимнего волшебника можно сразу в нескольких местах. Расскажем, где находится резиденция Деда Мороза в Иркутске и можно ли его встретить за городом и на железной дороге. Подробности в материале irk.aif.ru.
Резиденция Деда Мороза в Иркутске: в самом центре города.
Традиционно резиденция Деда Мороза в Иркутске начинает работать накануне новогодних праздников и действует на протяжении всех праздничных дней, принимая желающих встретить волшебника ребятишек. Располагается она в сквере Кирова — эту симпатичную избушку сложно не заметить, прогуливаясь по главной площади города.
Как будет работать резиденция Деда Мороза в Иркутске? Точное расписание пока не опубликовано — скорее всего, оно появится ближе к новогодним праздникам. Например, в прошлом году резиденция работала с 15:00 до 20:00. Но в МАУ «Праздник» уже анонсировали дату открытия резиденции. Она начнёт свою работу с 20 декабря — в этот же день состоится открытие главной городской ёлки, которую уже начали устанавливать.
Резиденция Деда Мороза в Иркутске: по железной дороге.
Резиденция деда Мороза в Иркутске бывает и передвижной. Например, традиционно перед Новым Годом по стране колесит поезд Деда Мороза. Главный зимний волшебник со своими помощниками посещает города по всей стране и дарит радость взрослым и детям. Они могут посетить несколько тематических вагонов, решить сказочные загадки и получить призы.
В этом году поезд Деда Мороза приедет в Иркутскую область 1 декабря. Сначала он остановится в Слюдянке, где пробудет с 8:00 до 11:00. 2 декабря состав прибудет в Иркутск, и его вагоны будут открыты для маленьких гостей с 10:00 до 19:00. 3 декабря состав приедет в Залари — здесь Дед Мороз с друзьями будет гостить с 9:05 до 11:00. А 3 декабря поезд остановится в Нижнеудинске, где пробудет с 16:00 до 21:05.
Стоит отметить, что билеты на поезд Деда Мороза в Иркутской области в этом году уже закончились — но некоторые активности доступны и без билета. Например, можно поучаствовать во встрече Деда Мороза, которая состоится сразу по прибытии поезда. Будут доступны вагон-ресторан, вагон-лавка и фото-купе.
Резиденция Деда Мороза в Иркутске: праздник в музее.
Резиденция Деда Мороза в Иркутске будет работать также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Посетить её можно будет 6, 13, 20, 27 декабря и со 2 по 10 января с 12:00 до 16:00. В заснеженном царстве волшебства гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят путникам ощущение сказки, вручают поздравительные свитки и запечатлевают эти волшебные моменты на фотографиях.
После встречи с зимним волшебником можно всей семьёй провести время в пикниковых зонах с мангалами, где можно приготовить шашлык на свежем воздухе и насладиться зимними красотами. Ну и, конечно, полюбоваться памятниками деревянного зодчества на территории музея.