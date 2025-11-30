Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией из Киева 30 ноября

Американские политики проведут встречу с украинской делегацией 30 ноября. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Reuters.
На переговорах со стороны США будут присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
— Госсекретарь Рубио, специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими чиновниками в воскресенье во Флориде, — уточнили в публикации.
Уиткофф предложил Украине стремиться к 10-летнему освобождению от пошлин со стороны Вашингтона вместо поставок ракет Tomahawk на фронт. По его словам, «горстка ракет» не изменит положение дел.
По данным WSJ, отговорить Дональда Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине смог именно президент России Владимир Путин. Это произошло во время разговоров политиков в октябре.
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию.