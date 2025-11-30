Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ввести залоговое удержание недвижимости у покупателя

Депутат Кошелев считает, что залоговое удержание недвижимости следует ограничить одним годом.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ предложили ввести механизм залогового удержания недвижимости. Согласно инициативе первого запредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, имущество будет оставаться у покупателя в залоге на период возврата денежных средств продавцом в случае, если сделка будет признана судом недействительной.

По словам Кошелева, в России участились ситуации, когда продавцы, получив деньги за недвижимость, отказываются от передачи жилья под предлогом обмана («схема Долиной»). При судебном оспаривании подобные сделки часто аннулируются, оставляя покупателей без средств и жилья.

«Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств. При необходимости можно его дополнить», — подчеркнул Кошелев в беседе с РИА Новости.

Депутат предложил установить годичный срок залогового удержания, поскольку такой механизм не может действовать бесконечно.

Ранее депутаты Госдумы уже выражали желание ввести меры защиты покупателей квартир от «схем Долиной».