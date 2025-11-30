В Госдуме хотят ввести залоговое удержание недвижимости у покупателя

В Госдуме РФ предложили ввести механизм залогового удержания недвижимости. Согласно инициативе первого запредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, имущество будет оставаться у покупателя в залоге на период возврата денежных средств продавцом в случае, если сделка будет признана судом недействительной.
По словам Кошелева, в России участились ситуации, когда продавцы, получив деньги за недвижимость, отказываются от передачи жилья под предлогом обмана («схема Долиной»). При судебном оспаривании подобные сделки часто аннулируются, оставляя покупателей без средств и жилья.
«Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств. При необходимости можно его дополнить», — подчеркнул Кошелев в беседе с РИА Новости.
Депутат предложил установить годичный срок залогового удержания, поскольку такой механизм не может действовать бесконечно.
Ранее депутаты Госдумы уже выражали желание ввести меры защиты покупателей квартир от «схем Долиной».