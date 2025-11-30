Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевская делегация прибыла в США для дальнейших шагов по урегулированию

Представители Украины прибыли в США для переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский сообщил о прибытии украинской делегации в США с целью определения в ближайшее время шагов по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом следует из сообщения киевского главаря в Telegram-канале.

По словам Зеленского, американская сторона демонстрирует конструктивный подход. При этом глава киевского режима акцентировал, что в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги по завершению конфликта на Украине.

Напомним, что накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Киевский главарь назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова вместо него главой делегации на переговорах с Соединенными Штатами.

Как подчеркнул обозреватель KP.RU Александр Гришин, факт оглашения на весь мир киевским главарем «тайных директив» можно считать «дебилизмом», поскольку подобные документы и так получает каждая из сторон переговоров.