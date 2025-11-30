Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Сети песню, которую исполнила совместно с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев).
«Барышня и хулиган выпустили песню», — написала она в своём Telegram-канале в комментарии к композиции.
Захарова сочинила текст песни, Птаха — создал музыку.
Напомним, официальный представитель МИД России сообщала о создании песни с Птахой в июле. Захарова отметила, что такое сотрудничество стало для неё полной неожиданностью. По её словам, предложение о создании композиции поступило от Птахи примерно за полгода до этого заявления. Захарова также рассказала, не занимается написанием текстов песен на заказ.