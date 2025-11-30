Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой

Напомним, официальный представитель МИД России сообщала о создании песни с Птахой в июле. Захарова отметила, что такое сотрудничество стало для неё полной неожиданностью. По её словам, предложение о создании композиции поступило от Птахи примерно за полгода до этого заявления. Захарова также рассказала, не занимается написанием текстов песен на заказ.