Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой

Официальный представитель МИД РФ показала ролик с песней, к которой сама написала текст.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Сети песню, которую исполнила совместно с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев).

«Барышня и хулиган выпустили песню», — написала она в своём Telegram-канале в комментарии к композиции.

Захарова сочинила текст песни, Птаха — создал музыку.

Напомним, официальный представитель МИД России сообщала о создании песни с Птахой в июле. Захарова отметила, что такое сотрудничество стало для неё полной неожиданностью. По её словам, предложение о создании композиции поступило от Птахи примерно за полгода до этого заявления. Захарова также рассказала, не занимается написанием текстов песен на заказ.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
