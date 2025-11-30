Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте: что можно указать в главном документе

Каждый гражданин России может бесплатно разместить отметку с присвоенным ему ИНН в паспорте. Об этом сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина в интервью РИА Новости.
По её словам, такая возможность существует благодаря постановлению правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года. Сделать отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц.
Для этого налоговая служба проверит данные из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Гражданин при желании может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательно.
При этом отметка в паспорте не заменяет само свидетельство ИНН, однако облегчает оформление различных документов — договоров, сделок с недвижимостью, подтверждения доходов (в том числе для пенсий), а также ускоряет проверку данных при подаче документов. Внесение ИНН в паспорт является добровольным и служит дополнительным способом быстрее подтверждать личные данные, когда это необходимо.
Ранее сообщалось, что можно бесплатно проставить штамп о группе крови и резус-факторе в паспорт. Получить штамп можно в медицинских учреждениях: на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Эта процедура полностью бесплатна для пациента, так как финансируется по полису ОМС.