Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте: что можно указать в главном документе

При этом отметка в паспорте не заменяет само свидетельство ИНН, однако облегчает оформление различных документов — договоров, сделок с недвижимостью, подтверждения доходов (в том числе для пенсий), а также ускоряет проверку данных при подаче документов. Внесение ИНН в паспорт является добровольным и служит дополнительным способом быстрее подтверждать личные данные, когда это необходимо.