Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте: что можно указать в главном документе

Депутат Госдумы Дрожжина напомнила, что в паспорт можно поставить отметку об ИНН.

Источник: Комсомольская правда

Каждый гражданин России может бесплатно разместить отметку с присвоенным ему ИНН в паспорте. Об этом сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина в интервью РИА Новости.

По её словам, такая возможность существует благодаря постановлению правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года. Сделать отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц.

Для этого налоговая служба проверит данные из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Гражданин при желании может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательно.

При этом отметка в паспорте не заменяет само свидетельство ИНН, однако облегчает оформление различных документов — договоров, сделок с недвижимостью, подтверждения доходов (в том числе для пенсий), а также ускоряет проверку данных при подаче документов. Внесение ИНН в паспорт является добровольным и служит дополнительным способом быстрее подтверждать личные данные, когда это необходимо.

Ранее сообщалось, что можно бесплатно проставить штамп о группе крови и резус-факторе в паспорт. Получить штамп можно в медицинских учреждениях: на станции переливания крови или в поликлинике по месту жительства. Эта процедура полностью бесплатна для пациента, так как финансируется по полису ОМС.