Сбой произошёл в работе Google 30 ноября 2025 года

Пользователи разных устройств и провайдеров сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google в ночь с 29 на 30 ноября. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Так, в течение последнего часа зарегистрированы перебои в работе Google в нескольких субъектах РФ. Среди них: Ненецкий АО — 70% жалоб, Калининградская область — 8%, Бурятия — 6%, Рязанская и Брянская области — по 2%.
Большинство пользователей — 75% — жалуются на сбои в работе сайта, об общем нарушении в работе сообщают 9%.
Помимо этого, проблемы с доступом к Google фиксируются на устройствах со следующими операционными системами: Windows — 50,0%, Android — 42,3%, iOS — 7,7%.
Среди возможных причин сбоя могут быть технические работы или DDoS-атака.
Пару дней назад пользователи сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp*.
* — Продукт принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.