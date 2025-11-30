Механизм защиты покупателей от «схемы Долиной» могут ввести в России

В России могут ввести механизм удержания недвижимости под залог при сделках — так получится защитить покупателей от мошеннической «схемы Долиной». Об этом в воскресенье, 30 ноября, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
В рамках инициативы предполагается, что недвижимость будет оставаться в залоге у покупателя, пока ему не вернут все средства, потраченные на нее. Механизм будет работать при отмене сделок по решению суда.
Депутат также добавил, что залоговое состояние квартиры можно ограничить одним годом, так как оно «не может длиться вечно».
— Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя, — цитирует Кошелева РИА Новости.
В разговоре с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Кваша объяснил, почему в подобных ситуациях с недвижимостью суды встают на сторону бывшего владельца недвижимости.
Тем временем деньги, вырученные за продажу квартиры, певица Лариса Долина не вернула. Покупательница продолжает бороться, однако 27 ноября второй кассационный суд вновь признал решение законным.