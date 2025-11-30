На набережной Перми заметили необычного зверька. Видео

Лиса, по сообщеням очевидцев, ловила мышей.
На главной набережной Перми заметили лису. Рыжий хищник гулял по заснеженным склонам и даже не боялся людей. Об этом сообщили очевидцы.
«Прямо сейчас на набережной лиса. Ловит мышей», — передает слова очевидцев telegram-канал «ЧП Пермь».
Появление лисы в Перми не является исключением в последнее время. Ранее жители Надыма (ЯНАО) замечали рыжих хищников в черте города, в том числе на детских площадках. Специалисты предупреждают, что лисы могут быть опасны, так как переносят болезни, в том числе бешенство, и советуют не приближаться к животным, не вступать с ними в контакт и при встрече медленно отходить на безопасное расстояние.
telegram-канал «ЧП Пермь».