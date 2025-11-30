Некоторые пенсионеры в РФ получат две пенсии в декабре

Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году пенсии в России повысят несколько раз, и первая индексация на 7,6% пройдет 1 января. По словам экспертов, повышение коснется всех пенсионеров, благодаря чему в декабре 2025 года они получат две выплаты — текущую и проиндексированную за январь. Повышение охватит около 40 млн человек, а средняя пенсия неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Если инфляция окажется выше 7,6%, будет проведена дополнительная индексация.