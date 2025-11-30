Одна из старейших сельских школ Приангарья открылась после капремонта

IrkutskMedia, 30 ноября. В селе Аляты Аларского района состоялось открытие школы после комплексного капитального ремонта. Работы проводились в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая с 2025 года является частью национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году планируется привести в порядок пришкольную территорию, сообщили в пресс-службе кабмина региона.
Как отметил заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, Алятская школа — одна из старейших сельских школ региона. Согласно архивным данным, ее история началась 100 лет назад, к учебному 1925−26 году, когда была основана четырехлетняя школа.
Со временем она преобразовывалась, становясь сначала неполной средней, затем семилетней и, наконец, средней. Здание, в котором школа располагается с 2004 года, перестало отвечать современным стандартам. Поручение включить учреждение в программу капремонта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал во время визита в Аларский район в 2022 году. По словам Прокопьева, открытие обновленной школы стало значимым, историческим событием для всего сельского поселения.
Силами подрядчика были модернизированы внутренние инженерные системы, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение. Выполнен комплекс отделочных работ, отремонтирована кровля. В здании заменены окна и двери, обновлены входная группа и крыльцо. Для учебного процесса закуплено новое оборудование, созданы современные пространства для образовательных активностей.
В настоящее время в школе обучаются 97 детей, работают 17 педагогов. С 2015 года учреждение имеет статус пилотной площадки по реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области. В соответствии с рекомендациями министерства просвещения России, здесь созданы все условия для развития способностей учеников. При школе успешно действует театр «Третий звонок», неоднократно становившийся победителем муниципальных и региональных театральных конкурсов и фестивалей, а также спортивный клуб «Юность». Особой гордостью является краеведческий музей «Память», основанный в 2005 году.
Анатолий Прокопьев добавил, что за последние пять лет в Усть-Ордынском Бурятском округе было построено четыре новые школы — в селах Баяндай Баяндаевского района, Тихоновка Боханского района, Целинный Аларского района и школа-сад в селе Ныгда Аларского района. Капитальный ремонт проведен в 16 школах, а в восьми образовательных учреждениях отремонтированы спортивные залы.