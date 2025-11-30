Одна из старейших сельских школ Приангарья открылась после капремонта

В настоящее время в школе обучаются 97 детей, работают 17 педагогов. С 2015 года учреждение имеет статус пилотной площадки по реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области. В соответствии с рекомендациями министерства просвещения России, здесь созданы все условия для развития способностей учеников. При школе успешно действует театр «Третий звонок», неоднократно становившийся победителем муниципальных и региональных театральных конкурсов и фестивалей, а также спортивный клуб «Юность». Особой гордостью является краеведческий музей «Память», основанный в 2005 году.