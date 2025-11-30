Ричмонд
Пока вы нежитесь в постели, хабаровские котики покоряют зимние сугробы: фото пушистых

Вопреки расхожему мнению, снег и морозы — вовсе не повод для усатых хабаровчан прятаться в укрытиях.

24

Пока некоторые усатые лежат на мягком диване в тепле, дворовые котики бесстрашно патрулируют заснеженные улицы, демонстрируя удивительную стойкость перед дальневосточной зимой.

Излюбленные места дислокации усатых исследователей — подъезды, теплотрассы, подвалы и гостеприимные территории возле магазинов и рынков. Здесь они находят не только пищу, но и драгоценное тепло, необходимое для восстановления сил после снежных экспедиций.

Предлагаем вместе с нами полюбоваться на зимние приключения хабаровских котиков в нашей фотоподборке.