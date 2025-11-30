Пока вы нежитесь в постели, хабаровские котики покоряют зимние сугробы: фото пушистых

24
Пока некоторые усатые лежат на мягком диване в тепле, дворовые котики бесстрашно патрулируют заснеженные улицы, демонстрируя удивительную стойкость перед дальневосточной зимой.
Излюбленные места дислокации усатых исследователей — подъезды, теплотрассы, подвалы и гостеприимные территории возле магазинов и рынков. Здесь они находят не только пищу, но и драгоценное тепло, необходимое для восстановления сил после снежных экспедиций.
Предлагаем вместе с нами полюбоваться на зимние приключения хабаровских котиков в нашей фотоподборке.