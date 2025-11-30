Ричмонд
Sky News: в Йемене дрон уничтожил высокопоставленного командира «Аль-Каиды»

В йеменской провинции Мариб американский дрон атаковал мотоцикл с двумя террористами.

Источник: Аргументы и факты

Высокопоставленный командир группировки «Аль-Каида»* был уничтожен в Йемене в результате удара американского беспилотника, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в местных органах власти.

Дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали боевик и ещё один член этой организации. Они находились в провинции Мариб на северо-востоке страны. Второй представитель группировки также был ликвидирован.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп сообщал об уничтожении в Сирииодного из лидеров «Аль-Каиды». Его ликвидировали в результате авиаудара американских сил.

В июле Госдепартамент США увеличил с $6 млн до $10 млн вознаграждение за сведения о боевике, возглавляющем йеменское подразделение «Аль-Каиды».

* Запрещенная в России террористическая организация.

