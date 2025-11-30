Мошенники начали высылать жертвам фальшивые чеки в схемах с подарками

Аферисты начали присылать жертвам фальшивые товарные чеки в рамках двухступенчатых схем обмана с подарками. Об этом в воскресенье, 30 ноября, рассказали в МВД РФ.
Сначала злоумышленники звонят и сообщают, что человеку заказан подарок. После они просят пройти регистрацию в банке. Далее к схеме подключается «представитель правоохранительных органов».
Он пытается убедить жертву в том, что был совершен перевод денег на счет запрещенной организации. За это якобы грозит уголовная ответственность.
— Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им, — уточнили в ведомстве.
Таким образом, преступники получают информацию не только о жертве, но и о ее родственниках, имуществе и сбережениях, передает РИА Новости.
До этого в ведомстве также рассказали о признаках сообщений, которые присылают мошенники со взломанных аккаунтов. В таких письмах часто содержатся просьбы, связанные с отправкой денег.
Кроме того, аферисты разработали новую схему обмана пожилых людей. Они звонят пенсионерам и представляются врачами для пересдачи анализов, после чего выманивают данные граждан.