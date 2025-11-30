Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал продукты, которые помогут сбросить вес к Новому году

Диетолог Семирядов перечислил продукты, которые помогут похудеть к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Многие россияне перед Новым годом мечтают сбросить пару лишних килограммов без изнуряющих диет. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с KP.RU рассказал, как правильно строить рацион, чтобы эффективно худеть и при этом не испытывать чувства голода.

«Белковые продукты неплохо насыщают, то есть, по сути, подавляют аппетит. А вот при дефиците белка у человека может быть повышен аппетит, который, в том числе, будет проявляться, как ни странно, тягой к сладкому», — отметил медик.

Диетолог советует включать в рацион мясо, птицу, рыбу, яйца, творог и бобовые. Кроме того, важно употреблять продукты, богатые клетчаткой, в основном это овощи, а также умеренное количество цельнозерновых круп, ягод и фруктов.

«Клетчатка немного набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка, за счет чего в мозг поступает сигнал о насыщении. Также продукты, богатые клетчаткой, замедляют поступление глюкозы в кровь», — добавил специалист.

По словам эксперта, сочетание белка и клетчатки в одном приеме пищи — ключевой принцип, который называется «Правилом тарелки». Он помогает насытиться без переедания и позволяет постепенно снижать вес.

Ранее нутрициолог Наталья Шилова перечислила главные ошибки, которые мешают сбрасывать вес. Многие начинают ограничивать себя в еде, бросаться в экстремальные диеты. Спустя 3−4 недели происходит срыв и заветные килограммы возвращаются, а иногда и вместе с проблемами с ЖКТ.