Врач назвал продукты, которые помогут сбросить вес к Новому году

Многие россияне перед Новым годом мечтают сбросить пару лишних килограммов без изнуряющих диет. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с KP.RU рассказал, как правильно строить рацион, чтобы эффективно худеть и при этом не испытывать чувства голода.
«Белковые продукты неплохо насыщают, то есть, по сути, подавляют аппетит. А вот при дефиците белка у человека может быть повышен аппетит, который, в том числе, будет проявляться, как ни странно, тягой к сладкому», — отметил медик.
Диетолог советует включать в рацион мясо, птицу, рыбу, яйца, творог и бобовые. Кроме того, важно употреблять продукты, богатые клетчаткой, в основном это овощи, а также умеренное количество цельнозерновых круп, ягод и фруктов.
«Клетчатка немного набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка, за счет чего в мозг поступает сигнал о насыщении. Также продукты, богатые клетчаткой, замедляют поступление глюкозы в кровь», — добавил специалист.
По словам эксперта, сочетание белка и клетчатки в одном приеме пищи — ключевой принцип, который называется «Правилом тарелки». Он помогает насытиться без переедания и позволяет постепенно снижать вес.
Ранее нутрициолог Наталья Шилова перечислила главные ошибки, которые мешают сбрасывать вес. Многие начинают ограничивать себя в еде, бросаться в экстремальные диеты. Спустя 3−4 недели происходит срыв и заветные килограммы возвращаются, а иногда и вместе с проблемами с ЖКТ.