В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что в окрестностях Краснодара и Анапы были зафиксированы взрывы, предположительно, вызванные работой систем ПВО. Очевидцы из Витязево сообщали о том, что от взрывных волн «тряслись стены в домах». По данным Росавиации, в аэропорту Геленджика введены ограничения на приём и отправку воздушных судов.