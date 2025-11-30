Генпрокуратуру призвали проверить Собчак, Гузееву и Милявскую: что случилось

В Генпрокуратуру поступило обращение о необходимости проверки Ксении Собчак, Ларисы Гузеевой и Лолиты Милявской в связи с рекламой блогера Сергея Домогацкого. Об этом сообщает адвокат Александр Зорин в беседе с РИА Новости.
«В своих социальных сетях [они] рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга…, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезии, что было поставлено на поток, и сейчас много пострадавших», — пояснил собеседник агентства.
По данным обращения, 75 человек пострадали от деятельности Домогацкого. Адвокат Зорин сообщил, что не промаркированные должным образом заявления знаменитостей могли создать у потребителей искаженное представление. Подобные действия публичных личностей могли также подтолкнуть пользователей к оформлению изначально невыполнимых договоров.
Адвокат заверил, что необходимо выяснить наличие договорных и финансовых отношений между знаменитостями и Домогацким. А также выявить факты получения вознаграждения за рекламу его предпринимательской деятельности.
Представитель пострадавших обратился с просьбой провести правовой анализ публикаций Собчак, Гузеевой и Милявской на предмет их соответствия закону о рекламе.
По словам Зорина, дополнительно было направлено обращение в Федеральную налоговую службу с требованием проверить, были ли полностью и своевременно уплачены налоги с возможного вознаграждения за указанную рекламу.
По данным защитника, в полиции зарегистрировано более 30 заявлений с обвинениями в мошенничестве в адрес Домогацкого и его окружения.
Как сообщил источник в полиции Бали, местонахождение Домогацкого неизвестно, расследование ведет управление по киберпреступлениям. Поступило 29 заявлений о мошенничестве при строительстве вилл. Расследование осложнено географией проектов в трех округах с разной документацией и расчетами в криптовалюте.
Напомним, летом в полицию поступили заявления о проверке телеведущей Гузеевой на причастность к мошенничеству. Заявители ссылались на ее рекламные ролики, где продвигались инвестиции в недвижимость.
«Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я могла быть с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила!» — впервые высказалась тогда Гузеева.