Сийярто: Венгрия не должна спрашивать разрешения у ЕС для поездки Орбана в РФ

Правительство Венгрии имеет полное право на осуществление самостоятельной внешней политики, поэтому Будапешт не должен спрашивать разрешения у Европейского союза (ЕС) на переговоры с Россией. Об этом в субботу, 29 ноября, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в своем личном блоге.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Россию, не получив одобрения от коллег по союзу.
— Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, — отметил он.
Журналисты из BBC утверждают, что Орбан своей встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле бросил настоящий вызов ЕС. Европейский политик «постоянно злит союзников по ЕС и НАТО».
Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 28 ноября. Целью поездки было обеспечение поставок нефти и газа. Кроме того, Путин и Орбан могли обсудить урегулирование военного конфликта на Украине.