В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии

Ранее в Государственном научном центре «Институт иммунологии» ФМБА России создали рекомбинантную вакцину «Аллергарда» для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований.