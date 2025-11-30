Ричмонд
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии

В ФМБА разработают рекомбинантную вакцину против аллергии к пыльце амброзии.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Рекомбинантную вакцину для профилактики и лечения аллергии к пыльце амброзии собираются разработать в ФМБА, сообщила РИА Новости глава агентства Вероника Скворцова.

«Создана универсальная платформа, позволяющая создавать большое количество вакцин против разных аллергенов с помощью рекомбинантных технологий. Одним из ближайших пунктов нашей дорожной карты является вакцина против аллергии к пыльце амброзии», — сказала РИА Новости Скворцова.

По словам главы агентства, амброзия является очень аллергенным растением, особенно важна разработка такой вакцины для жителей южных регионов России.

Ранее в Государственном научном центре «Институт иммунологии» ФМБА России создали рекомбинантную вакцину «Аллергарда» для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований.