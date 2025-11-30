Ричмонд
Полиция ЮАР задержала четырёх граждан страны, следовавших в РФ

Задержанных в ЮАР граждан будут судить за нарушение закона о регулировании иностранной военной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы ЮАР сообщили о задержании в аэропорту Йоханнесбурга четырех граждан, которые, по предварительным данным, направлялись в РФ через ОАЭ.

Согласно коммюнике в соцсетях, задержанные, чьи личности не разглашаются, предстанут перед судом 1 декабря. Им предъявлено обвинение в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи 1998 года.

Закон запрещает гражданам Южной Африки совершать определенные действия без официального разрешения властей. Например, воевать за границей, служить в иностранных армиях или ЧВК, проводить военную подготовку, разведоперации и охранную деятельность.

При доказательстве вины максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Согласно информации правоохранительных органов, пятый фигурант покинул территорию ЮАР и вылетел в Россию за несколько дней до задержаний.

Накануне российская ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Московской области.