Полиция ЮАР задержала четырёх граждан страны, следовавших в РФ

Правоохранительные органы ЮАР сообщили о задержании в аэропорту Йоханнесбурга четырех граждан, которые, по предварительным данным, направлялись в РФ через ОАЭ.
Согласно коммюнике в соцсетях, задержанные, чьи личности не разглашаются, предстанут перед судом 1 декабря. Им предъявлено обвинение в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи 1998 года.
Закон запрещает гражданам Южной Африки совершать определенные действия без официального разрешения властей. Например, воевать за границей, служить в иностранных армиях или ЧВК, проводить военную подготовку, разведоперации и охранную деятельность.
При доказательстве вины максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.
Согласно информации правоохранительных органов, пятый фигурант покинул территорию ЮАР и вылетел в Россию за несколько дней до задержаний.
Накануне российская ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Московской области.