«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS сблизился с Землей и «выключил фары»

ИКИ РАН: объект 3I/ATLAS снизил яркость, несмотря на приближение к Земле.

Источник: Комсомольская правда

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, который некоторые считают возможным инопланетным кораблём, заметно потускнел, словно «выключил фары». Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram.

Сейчас яркость объекта составляет примерно 63% от той, что была шесть дней назад. За это время расстояние между Землёй и 3I/ATLAS уменьшилось на 10 миллионов километров. При этом основная причина падения яркости скорее связана не с удалением от Земли, а с тем, что объект продолжает удаляться от Солнца, из-за чего освещённость снижается.

Межзвездный пришелец 3I/ATLAS, на днях показавшийся из-за Солнца, преподнес новый сюрприз. И тем самым в очередной раз придал достоверности фантастическим идеям, которые отстаивает известный астроном Ави Лёб. Профессор из Гарварда доказывает, что объект, вторгшийся в Солнечную систему, представляет собой звездолет инопланетян, который летит с огромной скоростью, маскируется под комету в светящимся облаке, демонстрируя разнообразные странности, необъяснимые естественными причинами.

Как показали недавние наблюдения и расчеты, огибая Солнце, 3I/ATLAS немногого «скукожился» и потерял примерно 13 процентов своего вещества. Одновременно он совершил гравитационный маневр, чуть изменил курс и ускорился.