«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS сблизился с Землей и «выключил фары»

Сейчас яркость объекта составляет примерно 63% от той, что была шесть дней назад. За это время расстояние между Землёй и 3I/ATLAS уменьшилось на 10 миллионов километров. При этом основная причина падения яркости скорее связана не с удалением от Земли, а с тем, что объект продолжает удаляться от Солнца, из-за чего освещённость снижается.