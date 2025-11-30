Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц восхитился местом своего рождения: что его так обрадовало

Канцлер Мерц назвал удачей своё рождение в Западной Германии.

Источник: Комсомольская правда

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, он считает своим везением то, что родился в западной части Германии во время ее разделения.

«Мне повезло — и это не более чем удача и случайность, — что я родился и вырос на Западе [Германии]», — сказал немецкий канцлер в рамка земельного партийного съезда ХДС в Саксонии-Анхальт, передает агентство DPA.

По словам канцлера, парламентские решения всегда были предметом полемики, как это произошло после объединения Германии, хотя те споры теперь забыты. Касаясь недавних коалиционных дебатов о пенсионной реформе, Мерц подтвердил их необходимость, но в целом высказался за более сдержанный характер политических дискуссий.

Накануне Мерц раскритиковал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Немецкий канцлер заявил, что поездка Орбана не была согласована с руководством ЕС и проводилась в отсутствие европейского мандата на переговоры.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия не нуждается в мандате ЕС для диалога с РФ.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше