По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, он считает своим везением то, что родился в западной части Германии во время ее разделения.
«Мне повезло — и это не более чем удача и случайность, — что я родился и вырос на Западе [Германии]», — сказал немецкий канцлер в рамка земельного партийного съезда ХДС в Саксонии-Анхальт, передает агентство DPA.
По словам канцлера, парламентские решения всегда были предметом полемики, как это произошло после объединения Германии, хотя те споры теперь забыты. Касаясь недавних коалиционных дебатов о пенсионной реформе, Мерц подтвердил их необходимость, но в целом высказался за более сдержанный характер политических дискуссий.
Накануне Мерц раскритиковал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Немецкий канцлер заявил, что поездка Орбана не была согласована с руководством ЕС и проводилась в отсутствие европейского мандата на переговоры.
Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия не нуждается в мандате ЕС для диалога с РФ.