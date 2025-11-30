Юрчихин назвал нереальными планы NASA создать к 2035 году деревню на Луне

В августе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что США хотят первыми доставить на Луну ядерный реактор, чтобы занять там «лучшую территорию». В NASA отметили, что речь идёт о той части небесного тела, где есть лёд и солнечный свет.