Планы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по созданию деревни с людьми на Луне к 2035 году не могут быть реализованы, заявил Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин.
«Это нереально абсолютно», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, пока отсутствует полноценная концепция построения поселений и нет разработанных средств доставки. Юрчихин уточнил, что жилой модуль может весить от 12 до 20 тонн.
При этом самыми тяжёлыми грузами, которые доставлялись на Луну, являются луноходы, и их вес составляет меньше 1 тонны. Кроме того, как починил космонавт, необходимо избежать жёсткой посадки аппаратов на Луну.
Напомним, в июле в NASA заявили, что США планируют осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа. В 2026 году будет совершён облёт естественного спутника, ещё через два года — прилуние.
В августе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что США хотят первыми доставить на Луну ядерный реактор, чтобы занять там «лучшую территорию». В NASA отметили, что речь идёт о той части небесного тела, где есть лёд и солнечный свет.