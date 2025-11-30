День матери: как отмечают праздник в разных регионах России

В День матери барнаульский зоопарк «Лесная сказка» проведет акцию, во время которой все мамы смогут посетить его бесплатно. Всего в этом году в регионе планируется более 70 мероприятий, среди которых выставки, концерты, фестивали, мастер-классы и спортивные соревнования. Например, в регионе пройдет выставка «Мне отчий дом рисуется во сне…», концерт семейных ансамблей и соревнование по фехтованию на саблях «Мамин цветочек».