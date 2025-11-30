День матери: как отмечают праздник в разных регионах России

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2025 году праздник выпал на 30 ноября. Он является общероссийским, однако в различных регионах страны могут быть свои особенности празднования. Как справляют День матери в разных субъектах РФ — в материале «Вечерней Москвы».
Москва и Подмосковье.
В Москве ежегодно проходит множество мероприятий, посвященных Дню матери. Среди них концерты в главных парках столицы — в Парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ и многих других. В этом году гала-концерт пройдет и в Государственном Кремлевском дворце. Культурные учреждения города готовят свои специальные программы, а улицы украшают тематическими композициями.
Во многих городах Московской области также проходят тематические мероприятия. Например, в 2024 году в Коломне устроили танцевальный мастер-класс от участников шоу «Танцы». В Одинцове проводились лекции по нутрициологии, психологические тренинги и мастер-класс по вязанию. А в Сергиевом Посаде организовали работу теплого очага с горячим чаем из самовара и анимационную программу для детей.
Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге в этом году ко Дню матери пройдет множество концертов. Например, в креативном кластере «Арте-Фактум» состоится выступление «Мама за органом», где зрителям предлагают отследить параллель между этим музыкальным инструментом и материнскими «суперспособностями». Органистка задействует сразу руки и ноги, будто жонглируя десятком повседневных материнских дел.
Также в городе устраиваются кинопоказы. Например, в кинотеатре «Заневский» покажут советские фильмы, посвященные материнской любви и семейным ценностям.
Краснодарский край.
В Краснодарском крае День матери отмечают, не забывая о региональных традициях. Например, в Краснодарском центре реабилитации искусством, спортом и творчеством имени Николая Котлярова прошел концерт хора русской песни, где прозвучали кубанские композиции. Кроме того, в регионе устраиваются тематические спектакли, творческие встречи, мастер-классы и многое другое.
Ингушетия.
В День матери в 2014 году в столице Ингушетии Магасе была заложена аллея Матерей России, которая стала первой аллеей в России, посвященной мамам. На ней высадили деревья из всех регионов РФ, а в ее центре стоит памятник матери — трехметровая скульптура матери-горянки с тремя детьми.
Башкирия.
В этом году в Башкирии объявили о проведении специального «Семейного выходного», приуроченного ко Дню матери. В рамках этого мероприятия пройдут творческие номера и концертные выступления, интеллектуальная игра «Мама — главный знаток», а также познавательная лекция о том, как сохранять внутреннее равновесие и гармонию. Кроме того, пройдут различные мастер-классы и конкурсы, флешмоб «Обниму крепко-накрепко», общая фотосессия и чаепитие.
Челябинская область.
В Челябинской области также устраивается множество тематических мероприятий. Например, в этом году проходят сеансы эмоциональной разгрузки для мамочек, тренинг с практикой «Я и мои жизненные роли», концерт «Прекрасный мир любви» с участием хора храма преподобного Сергия Радонежского «Созвучие», мастер-класс по рисованию песком на световых столах и многое другое.
Алтайский край.
В День матери барнаульский зоопарк «Лесная сказка» проведет акцию, во время которой все мамы смогут посетить его бесплатно. Всего в этом году в регионе планируется более 70 мероприятий, среди которых выставки, концерты, фестивали, мастер-классы и спортивные соревнования. Например, в регионе пройдет выставка «Мне отчий дом рисуется во сне…», концерт семейных ансамблей и соревнование по фехтованию на саблях «Мамин цветочек».
Приморский край.
В 2024 году во Владивостоке в мультимедийном парке «Россия — моя история» прошла необычная акция: на большом экране весь день транслировались фотографии мам с поздравлениями от их детей. Также в регионе проходят тематические круглые столы, мастер-классы, спектакли, квесты и экскурсии.
