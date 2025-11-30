Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист издания «Вокруг света» Чешкова скончалась на 92-м году жизни

В возрасте 91 года скончалась публицист журнала «Вокруг света» Лидия Чешкова. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

В возрасте 91 года скончалась публицист журнала «Вокруг света» Лидия Чешкова. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

— Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания. Той, где огранка языка украшает богатство внутреннего восприятия, — отметила она в публикации.

В пресс-службе Союза журналистов России (СЖР) отметили, что Чешкова посвятила «всю творческую энергию» российскому журналу.

Ее вклад в отечественную журналистику трудно переоценить: публикации Чешковой до сих пор выступают «образцом служения профессии». Прощание с ней пройдет 2 декабря.

— Имя Лидии Александровны Чешковой навсегда останется в наших сердцах и всех читателей одного из самых популярных журналов страны, — добавили в заявлении.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше