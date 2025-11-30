Журналист издания «Вокруг света» Чешкова скончалась на 92-м году жизни

В возрасте 91 года скончалась публицист журнала «Вокруг света» Лидия Чешкова. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
— Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания. Той, где огранка языка украшает богатство внутреннего восприятия, — отметила она в публикации.
В пресс-службе Союза журналистов России (СЖР) отметили, что Чешкова посвятила «всю творческую энергию» российскому журналу.
Ее вклад в отечественную журналистику трудно переоценить: публикации Чешковой до сих пор выступают «образцом служения профессии». Прощание с ней пройдет 2 декабря.
— Имя Лидии Александровны Чешковой навсегда останется в наших сердцах и всех читателей одного из самых популярных журналов страны, — добавили в заявлении.