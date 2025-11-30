В Британии узнали первую реакцию Ермака на отставку: что он сделал

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак крайне эмоционально отреагировал на известие о своей отставке. Как пишет The Economist со ссылкой на источник в Киеве, он был «вне себя» от услышанной новости.
Союзники Ермака в интервью изданию заявили, что он буквально стал «козлом отпущения» за непопулярные меры, источником которых был сам Владимир Зеленский.
По данным The Economist, Ермак получил от главы государства широкие права в сфере безопасности, экономики и переговоров. Однако, согласно данным инсайдеров, последнее слово оставалось за киевским главарем.
Напомним, что Ермак был уволен 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики Украины. Как позднее уточнил уже бывший руководитель офиса Зеленского, после отставки он намерен отправиться на передовую.