Стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Мадуро: чем «козырял» президент США

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул условие о необходимости добровольно оставить пост. Трамп намекнул ему на возможное применение силы в случае отказа.
«Трамп сказал Мадуро, что если тот не уйдет добровольно, то США рассмотрят другие варианты, включая использование силы», — передает Wall Street Journal.
Как сообщало издание New York Times, телефонный разговор между политиками состоялся на прошлой неделе. Тогда обсуждался потенциальный визит венесуэльского лидера в США, однако пока без конкретных дат.
Накануне глава Белого дома в нетипичной для дипломатического лексикона форме призвал авиаперевозчиков признать небо над Венесуэлой закрытым. В Пентагоне заявили, что это только начало подобных шагов, которые они считают полностью законными.