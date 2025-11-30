Ричмонд
WP: Зеленский вновь столкнется с давлением со стороны Вашингтона

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет новый этап давления со стороны Вашингтона. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Washington Post (WP).

Политика окружили проблемы со всех сторон: продолжающиеся боевые действия, коррупционный скандал и многочисленные варианты урегулирования конфликта с Россией.

В США уже прибыла украинская делегация с главой Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Внутри страны это решение уже вызвало критику на фоне подозрений о его возможной связи с растущим скандалом.

— Зеленский на следующей неделе столкнется с новой волной давления со стороны США, — уточнили в публикации.

30 ноября американские политики проведут встречу с украинской делегацией. На переговорах будут присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, в свою очередь, считает, что конфликт на Украине близок к завершению. С похожим мнением выступил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

