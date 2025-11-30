Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремесленников края освободят от обязательной маркировки текстильных изделий и одежды

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края принят закон, призванный освободить местных ремесленников от обязательной маркировки текстильных изделий и одежды.

Источник: Freepik

Депутаты поддержали местных дизайнеров, мастеров — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как считают парламентарии, принятие закона станет мощным стимулом для активного развития ремесленной деятельности в крае, в том числе коренных малочисленных народов.

«Сегодня процедура маркировки товаров требует значительных затрат. Для многих мастеров ручной работы эти расходы становятся серьезным барьером, замедляя их развитие и увеличивая стоимость продукции», — отметил председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.