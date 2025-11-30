Ремесленников края освободят от обязательной маркировки текстильных изделий и одежды

Депутаты поддержали местных дизайнеров, мастеров — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Как считают парламентарии, принятие закона станет мощным стимулом для активного развития ремесленной деятельности в крае, в том числе коренных малочисленных народов.
«Сегодня процедура маркировки товаров требует значительных затрат. Для многих мастеров ручной работы эти расходы становятся серьезным барьером, замедляя их развитие и увеличивая стоимость продукции», — отметил председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.