Врач рассказала, сколько килограммов можно сбросить при ежедневных прогулках с собакой

Контакт с питомцами даже может стать частью лечения и реабилитации при ряде патологий. А прогулки с собакой — отличная кардионагрузка. Специалист объясняет, что полчаса ходьбы сжигает около 150 ккал, а активная прогулка продолжительностью в час — до 400 ккал. Этого достаточно для постепенного снижения веса на 5−7 килограммов за год без строгих диет. Врач рекомендует использовать фитнес-трекеры для контроля нагрузки. Помимо этого, общение с домашними животными — своего рода медитация.