Россиян отговаривают от поездок в другие страны на Новый год

Россиянам не следует ездить в теплые страны на период новогодних праздников, поскольку короткий период каникул не позволит организму адаптироваться к новому климату, что повысит риск заболеваний. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Из-за поездок в теплые страны на Новый год может увеличиться риск болезней.

«Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново (адаптироваться, — прим. URA.RU)», — сказал Геннадий Онищенко на полях V Конгресса молодых ученых. Его слова передает РИА Новости.

Также он добавил, что после новогодних каникул в России ожидается пик заболеваемости гриппом. Новогодние каникулы в 2025—2026 годах продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.