Сдвиг от силового криминала: эксперты Приморья раскрывают лицо цифровой угрозы

Кроме того, Лагунова обратила внимание на доверие граждан к «официальным» письмам и сообщениям — будь то от банков, госучреждений или служб поддержки, которые нередко могут оказаться уловкой. Все дело в быстром темпе жизни, считает эксперт. Человек не всегда успевает полностью погрузиться в ту информацию, которую получает, это особенно касается, например, писем из банков, либо из каких-то других госорганов, когда пользователь даже не успевает прочитать, обратить внимание на логотипы, замену шрифтов и так далее.