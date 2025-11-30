Сдвиг от силового криминала: эксперты Приморья раскрывают лицо цифровой угрозы

Анонимные звонки, дипфейки, изощрённые манипуляции и сложнейшие финансовые махинации — всё это обманывает доверчивых жертв и ежегодно приводит к потере миллионов рублей. Тем временем в России всё отчётливее намечается сдвиг: на смену традиционному силовому криминалу приходят высокотехнологичные киберугрозы. Мошенники буквально поджидают своих жертв повсюду — в мессенджерах, соцсетях, на сайтах и на том конце провода, параллельно собирая и пополняя обширные базы персональных данных.
Почему одни и те же схемы остаются эффективными десятилетиями? Как противостоять преступникам, вооружённым современными цифровыми технологиями? Откуда у злоумышленников наши номера телефонов и личная информация? И главное — кто такой современный мошенник с точки зрения психологии? Об этом и многом другом корреспонденту ИА PrimaMedia рассказали эксперты, глубоко разбирающиеся в природе и механизмах современного мошенничества.
За девять месяцев 2025 года в Приморском крае было зарегистрировано более 4400 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, каждое пятое — против пенсионеров. Нетрудно догадаться, что эти цифры растут и делают это повсеместно.
Сдвиг от силового криминала к киберугрозам.
Одним из наших экспертов в сфере мошенничества выступила депутат Думы города Владивостока, координатор Медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова.
«В последние десятилетия мы видим, как произошёл такой сдвиг от силового криминала к мошенничеству и киберугрозам. И, конечно, здесь есть очень много причин, которые этому поспособствовали. В первую очередь, это цифровизация экономики, которая затронула, как самых молодых, так и возрастных людей», — отметила эксперт.
Сбережения всё чаще хранятся в электронном виде — на банковских счетах, платежных картах и цифровых кошельках. Это создаёт удобную среду для кибермошенников, поскольку получить доступ к таким средствам гораздо проще, чем при совершении физического преступления: в последнем случае злоумышленник не может заранее знать, есть ли у жертвы при себе крупная сумма денег.
В отличие от традиционных преступлений, кибермошенничество позволяет одному человеку одновременно взаимодействовать с огромным количеством потенциальных жертв — независимо от географического положения. Причем для организации подобных атак зачастую достаточно минимальных ресурсов.
Популярные мошеннические схемы в Приморье.
«К огромному сожалению, по крайней мере по нашим данным, самые распространенные виды мошенничества на территории Приморского края совершенно не новы. Люди о них знают, но все равно продолжают реагировать на уловки мошенников», — отметила собеседница.
По мнению координатора Медиабратства «Киберволонтеры», эффективность схем сохраняется десятилетиями из-за принципов их создания. Речь идет о социальной инженерии. Это значит, что в процессе задействованы не внешние, а человеческие факторы: страх, эмоции, различные желания. Именно поэтому основа мошеннических схем остаётся неизменной — со временем меняются лишь отдельные детали и каналы распространения, адаптируясь под новые технологии и условия.
Из популярных в регионе мошеннических схем на первое место можно смело поставить телефонные аферы, когда злоумышленники притворяются родственниками абонентов или должностными лицами, которые сообщают, что их близкие в беде, вынуждая людей переводить денежные средства.
На втором месте, по мнению эксперта, можно расположить фейковые объявления. Это те самые случаи, когда продавец просит оплату вперед, а обещанный товар забирать в итоге не приходится.
Следом идут фишинг (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — прим.ред.) и так называемые поддельные сайты, когда люди переходят по подозрительным ссылкам, вводят свои данные и таким образом тоже становятся жертвой мошенников.
И, конечно же, финансовые пирамиды, когда гражданам предлагают быструю прибыль, большие заработки. Это тоже способствует тому, что люди добровольно отдают свои средства.
Кто в зоне риска.
Как отметила наш эксперт, существует несколько категорий граждан, находящихся в зоне повышенного риска, и не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд.
Безусловно, к ним относятся пожилые люди с низким уровнем цифровой грамотности. Однако, по словам Марии Лагуновой, в наибольшей опасности — те, кто проявляет высокую онлайн-активность и охотно делится личной информацией в социальных сетях. Такие пользователи становятся лёгкой мишенью для фишинга и методов социальной инженерии.
Особого внимания заслуживают молодые люди, стремящиеся к быстрому заработку. Именно они чаще всего попадаются на уловки мошенников — будь то криптоинвестиционные «пирамиды» или предложения о работе, которая на деле оказывается незаконной.
К этой группе риска координатор киберволонтеров также отнесла бы жителей, занимающихся продажами через маркетплейсы или соцсети. Такая деятельность нередко сопряжена с рисками: недобросовестные покупатели или продавцы могут использовать ваше доверие для реализации различных мошеннических схем.
Как формируются базы данных «жертв».
Любой звонок от неизвестного абонента может оказаться ловушкой мошенников. Но откуда у них вообще появляются наши данные? На этот вопрос ответила Мария Лагунова. По ее словам, есть несколько таких источников данных.
«Это и кражи через кибератаки и, соответственно, утечки, которые происходят в различных компаниях. Это и продажи данных на так называемых торговых площадках, в том числе в Даркнете», — отметила эксперт.
Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор — недобросовестные сотрудники организаций, включая сотовых операторов, нередко становятся соучастниками преступлений. Во Владивостоке, например, семь сотрудников салонов связи предстанут перед судом по обвинению в незаконной выдаче сим-карт, использовавшихся для мошенничества.
Открытые профили в социальных сетях тоже играют свою роль, мошенники мониторят страницы, происходит так называемый парсинг (сбор данных с веб-страниц или из других источников — прим.ред.). Это позволяет им формировать определенные базы данных.
«В России, согласно официальной статистике, наибольшее число утечек связано именно с кибератаками на компании-хранители данных. Но значительную роль по-прежнему играет и человеческий фактор», — подчеркнула депутат.
Чтобы максимально себя обезопасить, рекомендуется и детям, и взрослым минимизировать распространение персональных данных в социальных сетях: никаких реальных адресов, контактов, отсутствие родственных связей. Любая деталь может стать «зацепкой» для мошенника.
Кроме того, Лагунова обратила внимание на доверие граждан к «официальным» письмам и сообщениям — будь то от банков, госучреждений или служб поддержки, которые нередко могут оказаться уловкой. Все дело в быстром темпе жизни, считает эксперт. Человек не всегда успевает полностью погрузиться в ту информацию, которую получает, это особенно касается, например, писем из банков, либо из каких-то других госорганов, когда пользователь даже не успевает прочитать, обратить внимание на логотипы, замену шрифтов и так далее.
Мария Лагунова настоятельно рекомендует пользователям включать двухфакторную аутентификацию на всех доступных сервисах — в мессенджерах, почтовых ящиках, банковских приложениях и любых других платформах, где это возможно. Это один из самых эффективных способов защиты от несанкционированного доступа.
Никогда не сообщайте по телефону данные паспорта, коды из SMS, одноразовые пароли, банковские реквизиты или любую другую персональную информацию. Эти сведения должны оставаться строго конфиденциальными — даже если вам кажется, что звонит «официальный представитель» банка или госоргана.
Важно также создавать сложные пароли для каждого аккаунта. Не стоит полагаться на один и тот же пароль везде: это делает ваши данные уязвимыми при малейшей утечке. Идеальный пароль — длинный, комбинированный (с цифрами, буквами и символами) и не связанный с вашей личной информацией.
При совершении покупок или платежей на просторах Интернета внимательно проверяйте адрес сайта. Не переходите по подозрительным или сокращённым ссылкам из писем, сообщений или рекламы — особенно если они обещают «выгоду», «подарок» или «срочное уведомление». Никогда не вводите банковские данные на непроверенных или незнакомых ресурсах.
И самое главное, если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение — не действуйте сразу. Лучше перезвоните в организацию по официальному номеру, указанному на её сайте или в договоре (а не тому, который вам назвали по телефону!). Это касается банков, почты, управляющих компаний — любого учреждения. Так вы сможете убедиться, действительно ли с вами связались по делу или это попытка мошенничества.
Любой разговор — опасная ловушка.
Пока мошенники выманивают у людей порой последние деньги, в соцсетях всё чаще появляются ролики, в которых пользователи сознательно вступают в разговор с телефонными аферистами, чтобы демонстративно показать им своё превосходство и развлечься.
«На самом деле это очень опасная ловушка, о которой хотелось бы предостеречь граждан, потому что риск на самом деле очень реален. Ведь даже беседа в игровой форме может непреднамеренно дать злоумышленнику очень много информации о вас в ходе беседы. Информация, которая покажется человеку совершенно незначительной, поможет сложить полный образ и в дальнейшем служить для, например, верификации, восстановления паролей и многого другого», — отметила Мария Лагунова.
Кроме того, эксперт подметила, что иногда мошенники проводят так называемые пробные разговоры, чтобы проверить реакцию или отработать тот или иной «скрипт». Выходит, что такие развлекательные диалоги помогают злоумышленникам обучаться в том числе. Поэтому в случае поступления подозрительного звонка, необходимо просто положить трубку и заблокировать номер телефона.
Современные технологии и дипфейки: как бороться?
Координатор Медиабратства «Киберволонтеры» рассказала, что на самом деле одного какого-то четкого ответа на этот вопрос нет. Гражданам необходимо развивать собственное критическое мышление и договориться в семье о следующих мерах защиты:
— придумать кодовое слово, которое будут знать только члены семьи. Если вам позвонят якобы от имени родственника и вы попросите назвать это слово, а собеседник не сможет его озвучить, вы убедитесь, что это мошенник.
— не опираться только на один канал связи, даже если приходит голосовое сообщение и видео от родственника, необходимо уточнить данные, перезвонить.
«На сегодняшний момент уже существуют технические инструменты обнаружения, сервисы, которые помогают как раз таки проверить данные. Большие организации сейчас, конечно, делают уклон на такие технические инструменты. Но обычному человеку они вряд ли на сегодняшний момент доступны. Да и в реальной жизни, особенно в стрессовой ситуации, мы редко успеваем прибегнуть к технической проверке: информация поступает — и реакция следует мгновенно», — отметила Мария Лагунова.
Поэтому ключевое — просвещение. Нужно объяснять людям, особенно старшему поколению: даже если вы слышите голос начальника, ребёнка или видите видео родственника, это больше не является надёжным подтверждением подлинности. Сегодня всё — вплоть до таких, казалось бы, неоспоримых свидетельств — обязательно нужно перепроверять.
Если уже стал жертвой мошенника.
Иногда человек не успевает осознать, как уже оказался в ловушке мошенников. Однако даже на этом этапе можно предпринять шаги, которые помогут минимизировать финансовые потери и защитить себя в будущем.
По словам координатора медиабратства «Киберволонтёры», первое, что необходимо сделать — немедленно связаться с банком. Следует заблокировать все карты и счета, а также инициировать операцию по экстренному возврату платежа. Обязательно запишите номер заявки, а также дату и время обращения — эта информация может понадобиться в дальнейшем.
Второй важный шаг — сохранить как можно больше доказательств: делайте скриншоты переписок, фиксируйте номера телефонов, с которых поступали звонки, время разговоров, реквизиты перевода, скриншоты подтверждений платежей и любые другие детали, которые могут подтвердить факт мошенничества. Третье — незамедлительно подайте заявление в полицию. Это можно сделать как лично, так и через портал «Госуслуги» (6+). Важно указать все известные детали и приложить собранные доказательства (скриншоты, записи звонков
Также рекомендуется сообщить о контактах мошенников либо в Роскомнадзор, либо в Центр мониторинга банка. Обязательно смените все пароли, особенно если они повторяются на нескольких сервисах, и включите двухфакторную аутентификацию. Если вы случайно передали мошенникам данные личных документов — например, паспорта — незамедлительно уведомите об этом как банк, так и МВД. В таких случаях можно инициировать проверку на предмет возможной фальсификации документов и рассмотреть возможность временного запрета операций, совершаемых по ним.
Дропперство с несовершеннолетними.
За успешной аферой мошенников могут стоять десятки тихих помощников. Это дропперы — люди, которые предоставляют свои банковские реквизиты для получения и обналичивания украденных денег. Многие из них — молодые, безработные, ищущие «лёгкий заработок». Но за кажущейся безобидностью скрывается серьёзное преступление.
«Мы видим, как меняется сейчас законодательство в Российской Федерации. И понимаем, что даже для подростков уже за подобные действия может наступать и уголовная, и административная ответственность в зависимости от участия. Конечно, существуют риски втягивания детей в более серьезные преступления, риски утраты своей репутации, проблемы в будущем с трудоустройством и, конечно же, психологические последствия таких конфликтов с законом в том числе», — рассказала депутат Думы Владивостока.
По мнению Марии Лагуновой, чтобы уберечь подростков от вовлечения в мошеннические схемы — в том числе в дропперство — крайне важно заранее объяснять им обратную сторону «лёгкого заработка». Многие юные пользователи не осознают, что такие «подработки», как получение денег на свою карту и их перевод «по инструкции», — это не просто нарушение правил, а реальное вовлечение в преступление.
Родители здесь играют ключевую роль. Однако, как подчеркивает эксперт, эффективность профилактики напрямую зависит от эмоциональной близости с ребёнком. Если между родителем и подростком нет доверительного общения, любые нравоучения или запреты вряд ли сработают.
«Важно быть для ребёнка не только наставником, но и другом, — отметила собеседница. — Только при таком близком контакте вы сможете вовремя заметить тревожные сигналы: переписку с незнакомцами, подозрительные предложения, которые доходят до вашего ребенка».
Цифровая угроза набирает обороты.
Согласно данным прокуратуры Приморского края, IT-мошенничество проникло практически во все муниципалитеты региона. Однако наибольший ущерб зафиксирован в Уссурийске и во Владивостоке. Особенно пострадали жители следующих районов краевого центра:
— Ленинский район Владивостока — ущерб превысил 237 млн рублей;
— Первореченский район — более 217 млн рублей;
— Первомайский район — свыше 199 млн рублей.
Ущерб жителей Уссурийска составил более 212 млн рублей.
Так что же так влияет на «успех» мошенников? Их, скажем так, растущий с каждым годом профессионализм или недостаточная цифровая грамотность населения?
«На мой взгляд, здесь работает как раз таки комбинация из этих двух факторов. То, что мошенники стали более профессиональными и технически подкованными — это факт. На сегодняшний момент применяются сложные схемы, применяется автоматизация, таргетинг, используется очень много инструментов искусственного интеллекта, и, конечно, это повышает уровень профессионализма. Но одновременно с этим в том числе в Приморском крае наблюдается дефицит финансовой и цифровой грамотности, особенно среди уязвимых групп: пенсионеров и малоинформированных пользователей. Это делает их легкой добычей для мошенников», — подытожила Мария Лагунова.
По мнению депутата, для снижения уровня кибермошенничества и минимизации материального ущерба необходимо действовать одновременно по двум направлениям: внедрять технические меры защиты и развивать просветительскую работу.
Необходимые меры.
Итак, как мы уже ранее выяснили, эффективное противодействие кибермошенничеству требует комплексного подхода. По словам депутата Думы Владивостока, в первую очередь это должна быть информационная кампания со стороны государства. Дело в том, что даже те инициативы, которые могли бы реально повысить безопасность граждан, нередко встречают сопротивление общества.
«Ранее обсуждалось предложение ввести регистрацию в социальных сетях по паспорту. Однако многие граждане восприняли такую меру как угрозу приватности, опасаясь, что их персональные данные окажутся незащищёнными. Поэтому мы понимаем, что, например, даже в социальных сетях абсолютно любой мошенник может спокойно создавать профили, потому что законом это никаким образом не регулируется. Конечно, как ни крути, но для того чтобы государство защищало своих жителей, здесь нужны меры и ограничивающие и обязывающие, чтобы делать цифровое поле максимально прозрачным», — подчеркнула Мария Лагунова.
Что касается образовательного аспекта проблемы, собеседница подчеркнула необходимость внедрения в школьную программу базовых курсов по цифровой гигиене и финансовой грамотности, начиная с младших классов. По её словам, это особенно актуально, поскольку дети сегодня начинают активно пользоваться гаджетами в очень раннем возрасте. Она также привела в пример Приморский край, где некоммерческие и общественные организации при поддержке регионального правительства реализуют просветительские проекты. Эти инициативы, как отметила эксперт, охватывают не только детей, но и родителей, а также направлены на укрепление цифровой безопасности в семейной среде. В рамках таких инициатив людям рассказывают, как распознавать мошеннические схемы, на что обращать внимание и как защитить себя в онлайн-пространстве, чтобы не стать жертвой обмана.
Современный мошенник с точки зрения психологии.
Учитывая то, что мошенники действуют в корыстных целях и порой лишают самых уязвимых не просто денег, а последних средств к существованию, невольно возникает острый вопрос: кто они — эти «цифровые хищники»? Что движет ими: жажда наживы, цинизм… или полное отсутствие сочувствия? И главное — неужели им совсем не стыдно? Разобраться в психологическом портрете мошенника корр. ИА PrimaMedia помогла начальник отделения психологической работы отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД России по Приморскому краю Марианна Митрушичева.
«Преступник остается преступником во все времена. Меняются способы совершения преступлений. Мошенник — это человек, который намеренно обманывает других людей или злоупотребляет их доверием с корыстной целью (чтобы получить выгоду, имущество, деньги или право на них). За мошенничество в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 159 УК РФ, а значит мошенник — это преступник», — отметила эксперт.
Марианна Митрушичева объяснила, что насилие в семье, отсутствие эмоциональной поддержки, материально-бытовые проблемы, контакты с криминальной средой, способствуют формированию преступного мировоззрения, психических расстройств, которые искажают восприятие реальности и приводят к агрессивному поведению.
Чувство вины по ночам не мучает.
«Если ребенок наблюдает насилие или отсутствие эмоциональной поддержки в семье, он, как правило, копирует такое поведение и в дальнейшем испытывает трудности в понимании чувств других людей и нравственности своих поступков. Поэтому у мошенника отсутствует чувство вины. Преступления для них — это способ компенсации чувства неполноценности или достижения социального статуса», — подчеркнула начальник отделения психологической работы отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом УМВД России по Приморскому краю.
Так, по словам Марианны Митрушичевой, анонимность в Интернете снимает психологические барьеры, позволяя людям выражать ненависть и агрессию через обман, а отсутствие чувства вины позволяет им оправдывать свои действия, минимизировать эмоциональную вовлеченность и воспринимать жертв как объекты для манипуляций, а не как людей. Мошенники учатся приемам психологического воздействия, таким как убеждение, внушение, умение вызывать доверие через демонстрацию сочувствия, используют актёрские способности.
Ключевые стратегии, которые помогут избежать обмана
Здесь есть несколько пунктов, которым надо уделить особое внимание, считает Марианна Митрушичева:
— Необходимо развивать критическое мышление. Для этого рекомендуется проверять информацию через независимые источники, задавать вопросы и искать подтверждения. Мошенники часто используют нестыковки в своих рассказах — обращайте на это внимание. Например, если вам звонят от имени банка, уточняйте детали и перезвоните в организацию по официальному номеру.
— Учиться распознавать манипуляции: среди них срочность, авторитет и игра на эмоциях. Мошенники создают ощущение неотложной необходимости действовать, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу, прежде чем реагировать. Например, посчитайте до 10. Они могут пугать, угрожать, вызывать чувство вины или жадности. Если вы чувствуете страх, панику или азарт — это красный флаг. Также злоумышленники часто представляются сотрудниками авторитетных организаций. Всегда уточняйте их данные и перезвоните в учреждение.
— Управляйте собственными эмоциями. Если вы испытываете страх, ступор, суетливость, тремор, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, почувствуйте опору под ногами, пошевелите пальцами, переключите внимание на любой предмет, ощутите себя в своем теле, сделайте несколько глотков воды. Не принимайте решений под влиянием сильных эмоций. Дайте себе время успокоиться и обдумать ситуацию. Прекратите разговор или отложите решение, если чувствуете давление со стороны собеседника, сообщите ему что вам нужно время для проверки информации или консультации с близкими.
— Привлекайте поддержку. Обсудите данную ситуацию с родственниками, друзьями или коллегами. Свежий взгляд поможет увидеть обман.
— Работайте над самооценкой и стрессоустойчивостью. Уверенность в себе и умение говорить «нет» снижает риск поддаться на манипуляции.