Раевский: мессенджер Мах может заменить WhatsApp после блокировки в РФ

После блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России в качестве альтернативы можно использовать отечественное приложение Мах, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, Роскомнадзор ранее предупредил, что WhatsApp может быть полностью заблокирован в РФ в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства.
Регулятор подчеркнул, что компании направлялись соответствующие требования, однако их исполнение оценивается как недостаточное.
Раевский, комментируя эту информацию, отметил, что блокировка WhatsApp вполне реальна, при этом в России достаточно альтернативных мессенджеров.
«Альтернативных мессенджеров много. Например, наш отечественный Мах. Но здесь вопрос не в том, какой мессенджер лучше или хуже, а каким мессенджером пользуется большинство ваших контактов — родственников, друзей, знакомых. Если вы найдете какой-нибудь классный мессенджер, который лучше всех остальных на голову, но им никто из ваших контактов не пользуется, то вам он особо не поможет», — отметил эксперт.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.