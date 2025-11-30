Раевский: мессенджер Мах может заменить WhatsApp после блокировки в РФ

«Альтернативных мессенджеров много. Например, наш отечественный Мах. Но здесь вопрос не в том, какой мессенджер лучше или хуже, а каким мессенджером пользуется большинство ваших контактов — родственников, друзей, знакомых. Если вы найдете какой-нибудь классный мессенджер, который лучше всех остальных на голову, но им никто из ваших контактов не пользуется, то вам он особо не поможет», — отметил эксперт.