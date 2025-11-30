Ричмонд
Синоптик Ильин: в Москве осень продолжится в декабре

Необычная для начала зимы погода установится в первую неделю декабря в Москве. Днем столбик термометра может достичь шести градусов тепла.

Источник: Аргументы и факты

В начале декабря в Москве сохранится осенняя теплая погода, отметил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В первую неделю декабря будет аномально тепло, превышение климатических норм составит до 4−6 градусов», — отметил синоптик.

Ильин поделился, что такая теплая погода характерна даже не для ноября, а для октября. В течение первой недели декабря ожидается до плюс шести градусов днем, в ночные часы прогнозируется от нуля до плюс двух.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, отсутствие снега и мороза в начале русской зимы в столице стало результатом глобальных климатических изменений.