Синоптик Ильин: в Москве осень продолжится в декабре

В начале декабря в Москве сохранится осенняя теплая погода, отметил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В первую неделю декабря будет аномально тепло, превышение климатических норм составит до 4−6 градусов», — отметил синоптик.
Ильин поделился, что такая теплая погода характерна даже не для ноября, а для октября. В течение первой недели декабря ожидается до плюс шести градусов днем, в ночные часы прогнозируется от нуля до плюс двух.
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, отсутствие снега и мороза в начале русской зимы в столице стало результатом глобальных климатических изменений.