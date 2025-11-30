Товар года выбрали в Приморье

Смотр-конкурс, организованный правительством региона и центром стандартизации, метрологии и испытаний, является региональным этапом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2025 году определились победители, лауреаты и дипломанты конкурса, в числе которых 13 лауреатов, 31 дипломант, 32 обладателя знака «Отличник качества» и пять наград «За достижения в области качества».