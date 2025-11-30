Товар года выбрали в Приморье

Смотр-конкурс, организованный правительством региона и центром стандартизации, метрологии и испытаний, является региональным этапом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2025 году определились победители, лауреаты и дипломанты конкурса, в числе которых 13 лауреатов, 31 дипломант, 32 обладателя знака «Отличник качества» и пять наград «За достижения в области качества».
Всего за всю историю проведения конкурса, начиная с 1997 года, участие приняли 816 предприятий, представив 1636 наименований продукции и услуг. В финале федерально-конкурсного этапа были отмечены 204 лауреата и 454 дипломанта.
Кирилл Хижинский, поздравляя победителей, подчеркнул, что конкурс ежегодно набирает обороты, становясь популярнее среди производителей и поставщиков услуг. Особенное внимание уделено номинации «Услуги для населения», в которой участвовало 29 организаций, и «Продовольственные товары», где представлено 52 вида продукции от 25 предприятий.
Особое отличие получил производитель «Владхлеб», выпустивший продукт «Штрудель» из слоеного теста, получивший знак «Золотая сотня». Участники конкурса были награждены дипломами и знаками отличия, а также получили право размещать логотип конкурса на упаковке и документации на протяжении двух лет.