Кузнец-поэт создал уникальный музей на Урале

«Мне оставалось два года до выхода на пенсию, и тут один пожилой кузнец, Яков Николаевич, отдал мне свою наковальню и меха XIX века, на которых всю жизнь работал, — вспоминает Андрей Богданов. — Почему он так поступил? Мог же оставить это в наследство сыновьям! Я уже собирался передать этот дар в местный краеведческий музей. Но мне понадобился забор для палисадника, а заказывать его было дорого — выковал сам, научившись это делать интуитивно. Меха — это душа кузнеца! Старые бережно храню дома, а для работы смастерил новые, такие же. Горн тоже особенный — его венчает чугунная фигурка Феникса, которая эффектно смотрится в огне! Она исполняет желания. Когда ко мне приезжают школьники, просят у неё хороших оценок на ЕГЭ, и у некоторых всё сбывается! Мне так понравилось ковать, что захотелось создать что-то ещё. Когда в тебе просыпается кузнец, думаешь о шашке! Сделал её и познакомился с уральскими казаками, стал воссоздавать историческое оружие для реконструкций сражений, например, пушки, нагайки, сабли. Как-то раз побывал в музее, который назывался “Казачьей комнатой”, но, по сути, там не нашлось ни одного атрибута по теме. Так и загорелся идеей — организовать собственный музей».