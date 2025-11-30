Кузнец-поэт создал уникальный музей на Урале

Выйдя на пенсию, бывший лесничий из Тугулыма Свердловской области Андрей Богданов стал кузнецом, занялся резьбой по дереву и создал музей, о котором знает вся округа и где он регулярно проводит бесплатные экскурсии. Подробнее — в материале aif.ural.ru.
«Нет одинаковых деревьев»
Кузнец Андрей Богданов из Тугулыма живёт в музее, который создал. Какие-то экспонаты выковал из железа, что-то вырезал из дерева, некоторые вещи ему подарили краеведы. Весь двор, гараж и одна из комнат в доме уставлены диковинками. Есть там, например, старинное оружие разных времён, которое он сделал, военная форма периода Великой Отечественной войны, деревянные вазы и сделанный им из древесины макет Беляковского села — первого поселения в Талицком округе. Во дворе — кареты, телеги, качели в виде центрифуги — копия тех, на которых тренируются космонавты перед полётами на орбиту, тоже его работа! И это далеко не полный список того, что можно увидеть в постоянной экспозиции «Казачьего подворья».
В музей регулярно едут туристы со всей округи. Вот и на этот раз туда прибыла группа ветеранов из Талицы. Но прежде чем показывать свои сокровища, Андрей Викторович везёт посетителей в местную библиотеку, где на днях открылась выставка его работ по дереву. Экспозиция старинных икон связана с событиями, которые разворачивались ещё в период церковного раскола. После того, как в России были приняты реформы патриарха Никона, старая вера оказалась вне закона. Раскольники начали прятаться от властей на Урале, богатом глухими лесами и болотами.
Последователь протопопа Аввакума, инок Авраамий скрывался в дебрях вблизи Тугулыма. Там, в непроходимой чаще, на Бахтемских болотах, он построил скит для верующих. Когда мятежного монаха арестовали и строения разрушили, его последователи продолжили тайно приходить туда молиться.
Бывший скит стали называть не иначе, как Авраамиев остров. Его и сейчас можно найти в глубине национального парка «Припышминские боры». Многие верят, что это место силы. Там нередко находят иконы старообрядцев-двоеданцев (тех, кто платил двойную подать государству во времена правления Петра I).
Верующие дарят мне старообрядческие иконы. Какие-то из них были найдены в лесу, какие-то передавались из поколения в поколение. Хочу сохранить память о староверах-двоеданцах. Сделал для образов обрамление из наростов деревьев, чтобы передать дух эпохи, когда раскольники на Авраамиевом острове врезали готовые иконы прямо в сосны и те обрастали годичными слоями коры. Так и вера обрастает легендами, но сохраняет свою суть и правду.
Оклады выглядят необычно: как будто каждая икона выглядывает из глубины пещеры. Андрей Викторович передал коллекцию местной библиотеке, и её может бесплатно посмотреть любой желающий.
Помимо старинных образов, в читальных залах выставлены чаши мастера, выпиленные из капа, его шкатулки с кармацкой росписью (вид декоративной росписи с растительными мотивами, принятый в Тюмени). Среди изделий — журнальные столики, которые он сделал из корней деревьев.
«Когда ходил по болотам, нашёл там обрубки сосен, — рассказывает Андрей Богданов. — Судя по виду, их спилили лет семьдесят назад! Пеньки прогнили, но корни сохранились! Из них я и сделал столики, практически ничего не меняя, и смотрите, насколько разными они получились! Всё потому, что каждое дерево уникально! А когда вырезаешь что-то из капа, никогда не знаешь наверняка, что получится, потому что не бывает одинаковых деревьев. Говорю это как бывший лесничий».
Возле библиотеки он тоже сделал фотозону: деревянная избушка Бабы-яги, колодец, которые мастер дополнил коваными фигурами. На дереве — русалка и Кот учёный. Рядом — дракон в человеческий рост. На его создание ушло несколько недель.
«Меха — душа кузнеца»
Пока группа из Талицы фотографируется на фоне всех этих фигур, Андрей Богданов вспоминает, как в юности ходил по лесам. Там ему и думалось лучше. После библиотеки он везёт гостей в музей, который находится у него во дворе. Первым делом мастер разжигает кузнечный горн — с него-то всё и началось!
«Мне оставалось два года до выхода на пенсию, и тут один пожилой кузнец, Яков Николаевич, отдал мне свою наковальню и меха XIX века, на которых всю жизнь работал, — вспоминает Андрей Богданов. — Почему он так поступил? Мог же оставить это в наследство сыновьям! Я уже собирался передать этот дар в местный краеведческий музей. Но мне понадобился забор для палисадника, а заказывать его было дорого — выковал сам, научившись это делать интуитивно. Меха — это душа кузнеца! Старые бережно храню дома, а для работы смастерил новые, такие же. Горн тоже особенный — его венчает чугунная фигурка Феникса, которая эффектно смотрится в огне! Она исполняет желания. Когда ко мне приезжают школьники, просят у неё хороших оценок на ЕГЭ, и у некоторых всё сбывается! Мне так понравилось ковать, что захотелось создать что-то ещё. Когда в тебе просыпается кузнец, думаешь о шашке! Сделал её и познакомился с уральскими казаками, стал воссоздавать историческое оружие для реконструкций сражений, например, пушки, нагайки, сабли. Как-то раз побывал в музее, который назывался “Казачьей комнатой”, но, по сути, там не нашлось ни одного атрибута по теме. Так и загорелся идеей — организовать собственный музей».
Андрей Богданов вспоминает о череде совпадений: то знакомый просит взять старинный предмет на хранение, но в итоге дарит. Или бывает, что какой-то артефакт доставался ему за бесценок. Так и создавалась коллекция, которая за годы заметно разрослась.
«Не только купюры»
Расхаживая между пушками, качелями разной формы, каретами, горками, телегами, стилизованными под старину, замечаешь странную круглую конструкцию с двумя сиденьями.
«Это центрифуга, — поясняет Андрей Викторович. — Сделал её для внуков: у меня их семеро! Это копия той модели, на которой обычно космонавтов готовят к полёту на орбиту. Когда человек крутится в ней, он перестаёт ориентироваться в пространстве. Как я уже говорил, ко мне нередко приезжают школьники. Если кручу их здесь, то даже скромные ребята начинают нецензурно выражаться (смеётся. — Ред.) — у них слишком много эмоций. Кто-то говорил, что даже в парке аттракционов не испытывал ничего подобного!».
В одном из помещений стоит сундук с казачьим оружием. Дом тоже занят экспонатами. В предбаннике на втором этаже развешаны костюмы: бурка с папахой, которые были чьей-то семейной реликвией, военная форма, как у Чапаева, рядом — вражеская амуниция, даже костюм средневекового рыцаря имеется! В комнате — крестьянский быт и, как уже было сказано, макет Беляковского села.
Книги Андрея Богданова можно взять в местной библиотеке. По праздничным дням жители Тугулыма устраивают совместные чтения его произведений.
«Я сделал лук со стрелами и даю детям посоревноваться друг с другом в стрельбе», — говорит кузнец. Гости из Талицы хватаются за «оружие». У каждой стрелы — присоска вместо наконечника, для безопасности.
Андрей Викторович принципиально проводит все экскурсии бесплатно. Ему предлагали объединиться с некоторыми поселковыми организациями и брать с посетителей плату, но он отказался. «Культура — это не только сами предметы старины, — рассуждает он, — но и твоё отношение к жизни. Люди должны видеть, что у тебя не одни купюры в глазах, но и желание поделиться чем-то ценным, рассказать о чём-то интересном. Особенно важно подавать пример молодёжи, показывая свою увлечённость, иначе все будут думать только о деньгах».
Когда группа из Талицы прощалась с кузнецом, люди подходили к нему, чтобы обнять и поблагодарить. Многие отметили, что если бы о музее Андрея Богданова узнало больше людей, то в Тугулым приезжали бы туристы со всей страны. Проводив гостей, кузнец принимается за работу: надо выковать фигуры, чтобы к Новому году украсить местный фонтан. Хочет сделать целую композицию: сани, запряжëнные оленями, Деда Мороза со Снегурочкой.
«Не понимаю тех, кто спивается, живя в деревне, — говорит он. — Если у тебя есть интересное дело, всегда есть чем заняться, и тогда ты не пропадёшь. А безделье убивает!».