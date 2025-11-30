Демешин поздравил жительниц Хабаровского края с Днём матери

Губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём матери, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В своём обращении, опубликованном в соцсетях, он отметил особую значимость этого праздника для семей региона.
Глава края подчеркнул, что роль матери остается ключевой в жизни каждого человека независимо от возраста, а семейные ценности продолжают быть основой общественного уклада. На территории Хабаровского края проживают свыше 24 тысяч многодетных семей, 57 женщин удостоены звания «мать-героиня».
Губернатор также напомнил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов государственной политики, и регион намерен продолжать эту работу.
«Пусть ваши близкие создают для вас праздник как можно чаще. Продолжайте делиться любовью, теплом и заботой — вы самые лучшие», — сказал Демешин.