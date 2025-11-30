Ричмонд
Последний день осени в Перми будет теплым

Последний день осени будет теплыми для жителей Перми. Температура будет держаться выше 0 почти весь день. Такой прогноз дает telegram-канал «О погоде из первых рук».

В Перми будет тепло и возможен снег.

Согласно прогнозу, 30 ноября будет облачно. Днем столбики термометра покажут до +3 градусов. Под ночь температура опустится до +1. При этом вечером и ночью возможны осадки в виде снега.

Начало декабря ожидается примерно таким же. По ночам температура будет стабильно ниже 0, а днем все еще возможны плюсовые показатели.