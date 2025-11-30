Ричмонд
Диетолог Поляков объяснил, почему к чашке кофе нужно подавать стакан воды

После чашки кофе нужно выпить стакан воды, рассказал диетолог Поляков и объяснил, почему напитки нужно употреблять в такой последовательности.

Источник: Аргументы и факты

Если вы любите начинать утро с чашки кофе, то не забудьте выпить стакан воды, предупредил диетолог Антон Поляков.

«Кофе обезвоживает организм. Поэтому, если на завтрак есть чашка кофе, то обязательно должен быть рядом стакан воды, который восстановит водный баланс в организме», — объяснил aif.ru эксперт.

Поляков подчеркнул, что утро является оптимальным временем для кофе. Днем и вечером употребление этого напитка не рекомендуется. Диетолог обратил внимание на то, людям с гипертонией и заболеваниями печени кофе противопоказан.