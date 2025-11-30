Депутаты Госдумы предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой изменить условия выдачи семейной ипотеки россиянам.
Так, нововведения будут распространяться на все семьи с двумя и более детьми вне зависимости от их возраста при сохранении требований к целевому использованию средств и механизмам управления рисками.
Помимо этого, предусматривается возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для данной категории граждан.
— Предлагается снизить стоимость кредита до четырех процентов годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей, — цитирует лидера партии Сергея Миронова РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что парламент может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.