Депутаты Госдумы предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой изменить условия выдачи семейной ипотеки россиянам.

Так, нововведения будут распространяться на все семьи с двумя и более детьми вне зависимости от их возраста при сохранении требований к целевому использованию средств и механизмам управления рисками.

Помимо этого, предусматривается возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для данной категории граждан.

— Предлагается снизить стоимость кредита до четырех процентов годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей, — цитирует лидера партии Сергея Миронова РИА Новости.

Партия ЛДПР также направит обращение к правительству, а в КПРФ выразили готовность обсудить с кабмином расширение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в стране из-за жалоб граждан.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что парламент может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.

