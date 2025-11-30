В России хотят изменить условия выдачи семейной ипотеки

В России предложили изменить правила семейной ипотеки, сделав ее доступной для всех семей с двумя и более детьми до 18 лет, независимо от возраста последних.
Инициаторами обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель думского комитета Яна Лантратова. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками», — следует из текста обращения.
Проект также предусматривает возможность рефинансирования действующих жилищных займов для соответствующих семей.
По словам Лантратовой, семьи, готовые к рождению следующих детей, нуждаются в поддержке, а не в создании искусственных административных барьеров.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой расширить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья по всей стране.