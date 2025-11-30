В России хотят изменить условия выдачи семейной ипотеки

«Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками», — следует из текста обращения.