В России хотят изменить условия выдачи семейной ипотеки

В России предложили изменить правила семейной ипотеки, сделав ее доступной для всех семей с двумя и более детьми до 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили изменить правила семейной ипотеки, сделав ее доступной для всех семей с двумя и более детьми до 18 лет, независимо от возраста последних.

Инициаторами обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель думского комитета Яна Лантратова. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками», — следует из текста обращения.

Проект также предусматривает возможность рефинансирования действующих жилищных займов для соответствующих семей.

По словам Лантратовой, семьи, готовые к рождению следующих детей, нуждаются в поддержке, а не в создании искусственных административных барьеров.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой расширить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья по всей стране.