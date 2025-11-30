Учёный НГУ предупредил об опасностях сознательного искусственного интеллекта

Евгений Павловский считает, что создание подобной личности ИИ с его собственными предпочтениями является вполне достижимой задачей. Однако он ставит под сомнение целесообразность этой цели, отмечая, что люди будут активнее пользоваться помощниками, которым можно придать определённую структуру личности. В конечном счёте, это отдаляет человека от человека, привязывая его к технологической инфраструктуре и делая более зависимым.